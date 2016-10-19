Сирийские повстанцы отказались уйти из Алеппо

1069 просмотров
0
Среда, 19 октября 2016, 07:40

Сирийские повстанцы не уйдут из Алеппо, после того как Россия объявила проведения "гуманитарной паузы" якобы с целью дать время гражданским и повстанцам покинуть город.

Об этом сообщает Reuters.

Повстанцы считают любое отступление сдачей.

"Когда мы взялись за оружие в начале революции, чтобы защитить наших брошенных на произвол людей, мы обещали Богу, что не сложим оружия пока не падет этот преступный режим", - сказал командующий группировки Аль-Фарук Абу Бакр.

"Нет террористов в Алеппо", - сказал он, добавив, что в восточной части Алеппо связанные или вдохновленные Аль-Каидой групировки не имеют реального присутствия в оппозиции, которая контролирует эту часть города.

Как сообщалось, в Минобороны РФ заявили, что прекратят на 8 часов свои военные операции в Алеппо для проведения "гуманитарной паузы" якобы с целью дать время гражданским и повстанцам покинуть город.

Как известно, западную часть Алеппо контролируют силы президента Башара Асада, восточную - повстанческие группировки.

Темы: Сирия Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Россия выступила против проекта резолюции СПЧ ООН по Алеппо 19 октября 2016, 01:14
В США заявили, что РФ "опоздала" с паузой в Алеппо 18 октября 2016, 01:21
РФ на 8 часов объявит в Алеппо "гуманитарную паузу" 18 октября 2016, 00:10
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
АТО: Накануне саммита в Берлине боевики совершили 57 обстрелов
Осужденных большевиками атаманов Холодного Яра реабилитировали
МИД Франции: Цель встречи в Берлине - заставить Украину продвинуться в вопросе "статуса Донбасса"
Всемирный банк предоставил гарантии "Нафтогазу" на 500 миллионов
Все новости
Скандал

Кому война... Как в тылу разворовывают оборонные заводы

Лайкни мою зависимость

Как профиль Instagram скрывал тайну его владелицы