Люди с шевронами ПС и "Азова" сорвали показ фильма о ЛГБТ в Черновцах

Люди с шевронами "Правого сектора" и "Азова" сорвали показ фильма "This is gay propaganda", который должен был состояться в Черновцах 18 октября.

Как сообщает "Громадське радіо", это – документальный фильм о событиях "Революции достоинства" и войны в контексте ЛГБТ-сообщества.

За несколько минут до показа в центр современного искусства "Бункер", где должны были демонстрировать фильм, вошли мужчины с шевронами "Правого сектора" и "Азова", а также неизвестные в масках.

Они в ультимативной форме заявили, что никакого показа не будет, и встали перед экраном проектора, не допуская к нему организаторов и делая невозможным показ.

На мужчинах и молодчиках были также резиновые рукавицы.

Один из лидеров акции заявил, что они подобных показов не допустят, что представителей ЛГБТ ни на Майдане, ни среди военных нет. И добавил, что если организаторы показа надумают провести еще какое-то мероприятие по ЛГБТ, то "вы ляжете здесь".

По словам автора сюжета Надежды Верной, присутствующие работники патрульной полиции Черновцов не сдерживали молодчиков на входе в помещение, так как показ был открытым.

Между молодчиками в масках и людьми, пришедшими посмотреть фильм, была стычка.

Организатор, социолог София Лапина сообщила о том, что показ переносится.

Она также написала заявление в правоохранительные органы об инциденте.

Представители черновицкого "Азова" на странице организации во "ВКонтакте" назвали свои действия "разгоном ЛГБТ шабаша".

Уже поздно вечером 18 октября издание "Молодой буковинец" сообщило, что на двух мужчин, которые пришли на просмотр фильма, напали неизвестные, нанеся им удары.

По данным "Громадського радіо", они отказались писать заявления в полицию.