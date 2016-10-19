Люди с шевронами ПС и "Азова" сорвали показ фильма о ЛГБТ в Черновцах

00
4
Среда, 19 октября 2016, 08:49

Люди с шевронами "Правого сектора" и "Азова" сорвали показ фильма "This is gay propaganda", который должен был состояться в Черновцах 18 октября.

Как сообщает "Громадське радіо", это – документальный фильм о событиях "Революции достоинства" и войны в контексте ЛГБТ-сообщества.

За несколько минут до показа в центр современного искусства "Бункер", где должны были демонстрировать фильм, вошли мужчины с шевронами "Правого сектора" и "Азова", а также неизвестные в масках.

Они в ультимативной форме заявили, что никакого показа не будет, и встали перед экраном проектора, не допуская к нему организаторов и делая невозможным показ.

На мужчинах и молодчиках были также резиновые рукавицы.

Один из лидеров акции заявил, что они подобных показов не допустят, что представителей ЛГБТ ни на Майдане, ни среди военных нет. И добавил, что если организаторы показа надумают провести еще какое-то мероприятие по ЛГБТ, то "вы ляжете здесь".

По словам автора сюжета Надежды Верной, присутствующие работники патрульной полиции Черновцов не сдерживали молодчиков на входе в помещение, так как показ был открытым.

Между молодчиками в масках и людьми, пришедшими посмотреть фильм, была стычка.

Организатор, социолог София Лапина сообщила о том, что показ переносится.

Она также написала заявление в правоохранительные органы об инциденте.

Представители черновицкого "Азова" на странице организации во "ВКонтакте" назвали свои действия "разгоном ЛГБТ шабаша".

Уже поздно вечером 18 октября издание "Молодой буковинец" сообщило, что на двух мужчин, которые пришли на просмотр фильма, напали неизвестные, нанеся им удары.

По данным "Громадського радіо", они отказались писать заявления в полицию.

Темы: "Азов" Правый сектор Черновцы акции права человека
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Андрей Белецкий: Аваков - человек системы, а эту систему я считаю крайне негативной 18 октября 2016, 10:52
В Киеве начался второй марш – с флагами "Азова" и "Правого сектора" 14 октября 2016, 18:11
"Азов" создал партию: хочет восстановления ядерного потенциала и легализации огнестрельного оружия 14 октября 2016, 12:45
powered by lun.ua
Комментарии — 4
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 176.100.178.---Tolstovets19.10.2016 09:51
Rolex73:
Підтримую розгін.Молодці! Я не проти хворих людей, я проти їхньої пропаганди. Хай собі тусуються між собою, і для влади буде картинка,щоби прогнутися перед ЕС.
Найчастіше вони не хворі - вони мають шкідливу сексуальну звичку. Це емоційна залежність (з повагою до лгбт особисто - адмін не видаляй, в нас не лгбт-диктатура)
ОтветитьС цитатой
IP: 46.133.102.---Rolex7319.10.2016 09:46
Підтримую розгін.Молодці! Я не проти хворих людей, я проти їхньої пропаганди. Хай собі тусуються між собою, і для влади буде картинка,щоби прогнутися перед ЕС.
ОтветитьС цитатой
IP: 194.44.160.---Семенен19.10.2016 09:38
То там Котвіцький був головним героєм? У фільмі, ясна річ))) А свої своїх непоказують)))) А тих "хлопців в рукавичках" було би цікаво побачити, бо стиль такий самий, як в тих, що намагалися організувати погроми в 2014р.
ОтветитьС цитатой
IP: 176.26.188.---KBB27519.10.2016 09:36
Согласен с ними: ни на Майдане, ни среди военных ЛГБТ нет.. При этом Азов и ПС состоят из одних п*дор&сов
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Заработали смягченные условия выплаты долгов предпринимателями
АТО: Накануне саммита в Берлине боевики совершили 57 обстрелов
Осужденных большевиками атаманов Холодного Яра реабилитировали
МИД Франции: Цель встречи в Берлине - заставить Украину продвинуться в вопросе "статуса Донбасса"
Все новости
Хабар – как бумеранг

Социальный ролик о "благодарности" взяткой, что оборачивается бедой

От создателей

Как украинцы создают стильные домики на колесах