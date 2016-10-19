У Гонтаревой говорят, что не получали приглашение на комитет

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Среда, 19 октября 2016, 09:32

Национальный банк опроверг информацию о приглашении главы регулятора Валерии Гонтаревой на заседание комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности 19 октября.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в среду на своей странице в Facebook.

Там отмечают, что Национальный банк не получал приглашение на участие в этом заседании.

В то же время в Нацбанке напомнили, что за последние 12 месяцев представители НБУ 28 раз участвовали в заседаниях комитета.

"Представители Национального банка Украины выражают свою готовность и в дальнейшем принимать активное участие в заседаниях комитета, чтобы ответить на все вопросы депутатов", – говорится в комментарии.

Также пресс-служба НБУ обращает внимание, что распространенная информация о том, что заседание комитета 4 октября не произошло ввиду отсутствия председателя НБУ Валерии Гонтаревой, является спекуляцией.

"Согласно распределению полномочий между членами правления НБУ, принять участие в заседании комитета было поручено заместителю председателя НБУ Якову Смолию, о чем комитету официально было сообщено 3 октября. Заседание комитета не произошло по не зависящим от НБУ причинам", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, 18 октября внефракционный нардеп Сергей Тарута заявил, что Гонтареву пригласили на заседание комитета банковской деятельности на среду.

В понедельник в ходе согласительного совета Тарута и лидер фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко требовали немедленной отставки главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

НБУ 13 октября обратился в Службу безопасности Украины, Генеральную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро с просьбой открыть уголовные производства в отношении народного депутата, бизнесмена Сергея Таруты в связи с распространением провокационных материалов с обвинениями в адрес главы НБУ Гонтаревой.

На сайте НБУ указано, что, в частности, речь идет о распространении лично Тарутой брошюры под названием "Угроза экономической безопасности" перед началом встречи стран-членов Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне, которая проводилась с 6 по 10 октября.

Украинская правда

Темы: НБУ Гонтарева Верховная Рада
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