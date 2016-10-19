Заработали смягченные условия выплаты долгов предпринимателями

00
0
Среда, 19 октября 2016, 10:00
charivne.info

Закон о финансовой реструктуризации вступил в силу.

Документ был опубликован в газете "Голос Украины" 19 июля и вступает в силу через 3 месяца после дня официальной публикации, передают Українські новини.

Закон имеет ограниченный срок действия - 3 года.

Закон вводит механизм финансовой реструктуризации предприятий-должников.

"Этот механизм должен стать важным инструментом урегулирования ситуации с проблемными кредитами банков, поможет оздоровить банковскую систему, способствовать восстановлению платежеспособности предприятий, сохранению рабочих мест и уплате налогов в бюджет", - считают в Национальном банке.

Принятие закона позволит уменьшить количество проблемных кредитов и направить средства на кредитование экономики.

Процедура реструктуризации является добровольной: стороны имеют право самостоятельно согласовывать вопрос о целесообразности его применения или использовать другие механизмы возврата задолженности.

Закон определяет институциональную роль наблюдательного совета и секретариата как специальных органов, создающихся для организации и проведения процедуры финансовой реструктуризации и регламентирующих процесс разрешения споров в арбитраже.

В соответствии с положениями закона межведомственный наблюдательный совет будет включать представителей Национального банка, Министерства финансов, Министерства экономического развития и торговли и Министерства юстиции.

Национальный банк считает закон о финансовой реструктуризации позволяющим конвертировать 25% корпоративных долгов.

Речь идет исключительно о жизнеспособных предприятиях, которые за счет этого смогут вернуться к экономической активности, обеспечить оживление банковского кредитования в целом.

Напомним, 14 июня Рада приняла в целом закон о финансовой реструктуризации. 16 июля Президент Петр Порошенко подписал закон о финансовой реструктуризации.

"Экономическая правда"

Темы: долг законодательство
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Долг "Укрнафты", которой руководит Коломойский, достиг почти 12 миллиардов 3 октября 2016, 14:33
Данилюк: РФ не приглашала на встречу по "долгу Януковича" 30 сентября 2016, 12:22
Минфин одолжил 827 миллионов гривен и 100 миллионов долларов 21 сентября 2016, 10:14
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Заработали смягченные условия выплаты долгов предпринимателями
АТО: Накануне саммита в Берлине боевики совершили 57 обстрелов
Осужденных большевиками атаманов Холодного Яра реабилитировали
МИД Франции: Цель встречи в Берлине - заставить Украину продвинуться в вопросе "статуса Донбасса"
Все новости
Хабар – как бумеранг

Социальный ролик о "благодарности" взяткой, что оборачивается бедой

От создателей

Как украинцы создают стильные домики на колесах