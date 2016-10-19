Тетерук рассказал о коррупции и торговле с ФСБ в космической отрасли Украины

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Среда, 19 октября 2016, 10:28

Депутат от "Народного фронта" и представитель Верховной Рады в Космическом агентстве Украины Андрей Тетерук утверждает, что в космической и военно-космической отрасли царит коррупция.

Об этом он заявил в среду, выступая с трибуны Рады.

В частности, по его словам, проект украинского космического комплекса "Циклон-4" осуществлялся 14 лет, стоил почти 4,5 млрд гривен и в результате стал "тонной бумаги".

"Имеем степени "Антареса", которые страхуются на несуществующие ракетоносители почти на 50 миллионов и никто не несет за это ответственности. У нас есть возможность выводить государственные средства в частный банк "Новый" и никто не несет за это ответственности", – сказал он.

Также Тетерук утверждает, что Павлоградский химический завод, который обязан ликвидировать твердое топливо в процессе ядерного разоружения, за 10 лет выполнил только 47% этой программы.

"Осталось два года, использована куча денег и никто не несет за это ответственности. Более того, на этом предприятии в результате финансовых проверок выявлено нарушений почти на 700 млн государственных средств", – заявил депутат.

"Еще хуже, в то время когда я со своими собратьями находился в Иловайске, директор этого предприятия проводил финансовые операции с ФСБ России. Якобы продавал им щебень. Кто-то верит в то, что ФСБ России покупала на этом предприятии щебень? Продажа технологий!" – уверен он.

В целом, по словам Тетерука, Украина понесла в этой сфере убытков почти на миллиард долларов.

"Мы имеем оперативно-тактический комплекс "Сапсан", за который Украина заплатила 25 млн гривен. Вместо этого мы получили 200 кг бумаги, а этот проект должен был защищать нас от российской агрессии", – добавил он.

Тетерук призвал создать временную следственную комиссию Рады для изучения этого вопроса либо провести совместное заседание комитетов по вопросам обороны и борьбы с коррупцией.

Украинская правда

Темы: Тетерук космос
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IP: 217.118.83.---petrius19.10.2016 10:44
Спустя столько времени после революции приходится констатировать следующий факт - Порошенки и его компания - такие же мерзавцы, как и те кого прогнали. Порошенко влез на трон по трупам небесной сотни. Борьба с коррупцией есть имитация борьбы, а прикрываются войной. Израиль постоянно воюет но коррупции там практически нет. Была бы политическая воля, но её-то как раз и нет - не будут же они сами с собой бороться. Это очень горько осознавать, но давить всеми законными средствами общество должно постоянно. Веры в Порошенко больше нет.
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