"Киевэнерго" уверяет, что в столице с теплом уже 93% домов

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Среда, 19 октября 2016, 10:27

В Киеве по состоянию на 9 утра 19 октября теплом обеспечены уже 93% жилья киевлян, или более 8,8 тысячи домов.

Об этом сообщает "Киевэнерго" в Facebook.

По данным компании, больше всего обеспеченных отоплением – в Деснянском и Оболонском районах столицы.

Где в Киеве тепло
Где в Киеве тепло
Киевэнерго

Социальная сфера подключена почти полностью: детсады и школы на 100%, больницы – на 97%.

Вместе с тем, некоторые киевляне жалуются, что у них батареи холодные – даже если по документам органов местной власти дом уже отапливается.

Темы: теплокоммунэнерго ЖКХ Киев
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IP: 94.45.140.---НашУкраїнець19.10.2016 10:51
Це у Київенерго в офісі хіба опалюється а у нас й далі батереї холодні.
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