"Киевэнерго" уверяет, что в столице с теплом уже 93% домов

В Киеве по состоянию на 9 утра 19 октября теплом обеспечены уже 93% жилья киевлян, или более 8,8 тысячи домов.

Об этом сообщает "Киевэнерго" в Facebook.

По данным компании, больше всего обеспеченных отоплением – в Деснянском и Оболонском районах столицы.

Где в Киеве тепло Киевэнерго

Социальная сфера подключена почти полностью: детсады и школы на 100%, больницы – на 97%.

Вместе с тем, некоторые киевляне жалуются, что у них батареи холодные – даже если по документам органов местной власти дом уже отапливается.