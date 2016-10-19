Украина и РФ должны продолжить разведение войск на Донбассе - Франция

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Среда, 19 октября 2016, 10:49

Лидеры стран "нормандской четверки" обсудят на саммите в Берлине вопрос дальнейшего разведения войск вдоль линии конфликта на востоке Украины и возможный календарь проведения выборов на Донбассе.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро, сообщает Reuters, передает Европейская правда.

"Мы должны сделать так, чтобы украинцы и россияне и в дальнейшем проводили разведение (войск)... засвидетельствовали искренность", - сказал Эро.

"На стороне Украины - реформы... нам нужны детальные обязательства по статусу Донбасса и календарю выборов", - добавил Эро.

В другом сообщении агентства говорится о том, что французский министр подчеркнул, что Минские соглашения остаются единственным вариантом решения конфликта на Донбассе.

"Я говорил украинцам, что нет никакого плана Б, только Минские соглашения. Некоторые думают, что есть план Б, который заключается в конфронтации с Россией, которой мы не хотим".

Ранее агентства сообщили, вырвав из контектса, что министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил, что целью саммита в "нормандском формате" в Берлине будет добиться от Украины продвижения со "статусом Донбасса" и законом о выборах на его оккупированной части.

Как сообщалось, в четверг в Берлине состоится встреча лидеров стран "нормандской четверки". Последний раз лидеры Франции, Германии, Украины и РФ собирались больше года назад в Париже.

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Комментарии — 5
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IP: 93.73.27.---Gonta_2019.10.2016 12:13
Rolex73:
Повне виведення думаю ніколи не відбудеться. Будуть тиснути на Україну, бо вона слабша за Рашку, ще й більш залежна.
Треба сказати дякую тим, хто розробляв мінську угоду, де пункт про особливий статус та вибори стоїть перед пунктом про контроль за кордоном. А хто це?
Хто розробив, то є другорядне. А ось хто підписав ту дурість з української сторони?
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IP: 93.73.27.---Gonta_2019.10.2016 12:12
Взагалі-то Еро мав би наполягати, щоб росіяни розводили свої війська аж за україно-російський кордон. В даних умовах Україна та Росія знаходяться в абсолютно не однакових умовах: одна -- жертва агресії, на території якої ведуться бойові дії, інша -- агресор!
Про одночасне розведення військ можна було б вести мову, якби Україна і Росія воювали між собою за встановлення контролю над якоюсь третьою країною та на її території. Нашій дипломатії треба постійно заганяти дискусію на нормандських зустрічах в парадигму україно-російської війни, розв'язаної Кремлем.
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IP: 46.133.102.---Rolex7319.10.2016 12:03
Повне виведення думаю ніколи не відбудеться. Будуть тиснути на Україну, бо вона слабша за Рашку, ще й більш залежна.
Треба сказати дякую тим, хто розробляв мінську угоду, де пункт про особливий статус та вибори стоїть перед пунктом про контроль за кордоном. А хто це?
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IP: 193.46.66.---Sergio_S19.10.2016 11:57
Единственный прогресс - это то, что французы стали называть вещи своими именами: никаких "апалченцев" - "россияне".
Только почему после признания этого факта не следует требование ВЫВЕСТИ войска с территории другого государства? Какие выборы и спецстатус может быть под стволами оккупантов?
Уже писал, пойму логику французов, если они публично признают, что высадка союзников в Нормандии в 1944г была ошибкой, нужно было проводить выборы, присваивать разные там спецстатусы оккупированной гитлеровцами Франции, не давать визы разным местным мелким гауляйтерам и прочую дипломатическую шелупень.
Так сказать, вместо высадки в Нормандии проводить встречи в "Нормандском формате": Гитлер-Черчилль-Рузвельт-Де Голль - как-то так.
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IP: 194.44.160.---Семенен19.10.2016 11:37
Добре, що визнав приналежність війська, але має бути не РОЗВЕДЕННЯ від лінії зіткнення, а повнне виведення РОСІЙСЬКИХ військ. А тоді можна щось гарантувати для домбасу. Справедливий суд, наприклад :-)
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