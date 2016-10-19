Военного комиссара на Тернопольщине поймали на взятке

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Среда, 19 октября 2016, 12:30

Военного комиссара Тернопольского областного военного комиссариата задержали по подозрению в получении взятки.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ в среду.

По данному факту генералом армии Украины Виктором Муженко предназначенное служебное расследование.

Указывается, что в случае доказательства его вины, военнослужащего будет лишен воинского звания и уволен из Вооруженных Сил Украины.

Украинская правда

Темы: армия Тернополь взятка
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