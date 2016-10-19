Гройсман поручил за неделю разблокировать деньги для канала ATR

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Среда, 19 октября 2016, 12:55

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил провести встречу министерств и разработать механизм выделения средств крымскотатарскому телеканалу ATR до следующего заседания Кабмина.

Об этом он сказал во время заседания правительства в среду.

Перед этим министр информполитики Юрий Стець заявил, что "механизм горизонтальных взаимодействий между министрами исчерпан".

"Если мы говорим о правительстве, то в первую очередь, это правительство быстрого реагирования и такого требует вопрос финансирования телеканала АТR", - сказал он.

"До сих пор это решение (о финансировании канала - ред.) не вступило в силу", - сказал Стець.

Гройсман поручил профильному вице-премьеру Вячеславу Кириленко провести встречу Минфина, Минсоца, Миниформполитики и Минюста, чтобы, не позднее следующего заседания правительства разблокировать этот вопрос и сделать соответствующие расходы.

Как известно, крымскотатарский телеканал ATR заявил об отсутствии финансирования из госбюджета Украины.

Главный редактор новостей телеканала Осман Пашаев заявил, что своим постановлением правительство обещало телеканала 40 млн гривен ежегодной помощи от государства, однако Минфин деньги так и не выделил.

После незаконной аннексии Крыма коллаборационистская власть не давала лицензию на вещание независимым СМИ.

Затем же ATR удалось восстановить работу, но им постоянно препятствовали.

Позже эти СМИ потеряли возможность работать в Крыму и переехали в материковую Украину.

Весной 2015 вице-премьер Вячеслав Кириленко предложил разрешить канала вещания на материке.

Темы: СМИ Кабинет министров финансы
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