Оккупанты задержали архиепископа УПЦ КП на админгранице с Крымом

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Среда, 19 октября 2016, 13:24

Архиепископа Украинской православной церкви Киевского патриархата Климента задержали российские "пограничники" на админгранице между Крымом и материковой Украиной.

Об этом сообщает издание "Голос Крыма".

"Меня отвели в сторону и без всяких объяснений уже полчаса удерживают на "российской границе", - сообщил изданию владыка Климент.

Он также добавил, что когда выезжал с полуострова до материковой части Украины, его продержали более часа "российские пограничники" на пункте пропуска без всяких объяснений.

Украинская правда

Темы: Росcия церковь Крым
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