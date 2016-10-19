Донецке хоронят "Моторолу", очередь - как в мавзолей

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Среда, 19 октября 2016, 13:37

В Донецке хоронят одного из лидеров боевиков "ДНР", гражданина РФ Арсена Павлова (Моторолу).

На центральных улицах города людей ожидают специально заказанные  автобусы. В вузах отменили занятия.

Прощание проходит в здании театра оперы и балета имени Героя Украины Александра Соловьяненко. Возле театра скопилась очередь примерно из 3 тысяч человек. Позднее людей стало больше - до 6 тысяч человек. В очереди стоят как люди пожилого возраста, так и молодежь.  Из-за столпотворения территория вокруг театра оцеплена боевиками "ДНР", пишут Новости Донбасса.

С самого начала прощальной церемонии на ней присутствует лидер боевиков "ДНР" Александр Захарченко.

 
 

При этом в городе развешены билборды с изображением "Моторолы" и лозунгом "Герои не умирают", который использоваться при прощании с погибшими на Майдане в Киеве и сейчас при прощании с украинскими военными. 

 
 

Как известно, вечером 16 октября росСМИ сообщили, что в лифте жилого дома в Донецке погиб один из боевиков "ДНР" Арсен "Моторола" Павлов: самодельное взрывное устройство сработало, когда тот возвращался домой. "Моторола" получил травмы, несовместимые с жизнью. Вместе с ним погиб его охранник.

Павлова неоднократно обвиняли в убийстве украинских военных, в том числе – заложников.

В комментарии Kyiv Post, отвечая на вопрос о том, что его обвиняют в убийстве "киборга" Игоря Брановицкого, он сам заявил, что убил 15 украинских военнопленных.

Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко обвинил Киев в убийстве боевика и заявил, что покушением на Арсена "Моторолу" Павлова Украина объявила войну самопровозглашенной "ДНР".

Темы: Донецк
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Комментарии — 16
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IP: 157.158.16.---Bratiichuk19.10.2016 15:10
Дивлячись на те збіговисько, напевне кожен задає собі питання: а навіщо нам поаертати ті території? Щоб через рік-два отримати "Путин , спаси". "Путин помоги". Пора признати їх втраченими і перестати підтримувати їх економічно. Нехай це вже буде проблема Росїї. Борячись за цю вату, ми просто втратимо незалежність. Але напено поки не проженемо кондитера-нічого не буде.
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IP: 46.200.120.---sensor+219.10.2016 15:09
Holdan:
Донбас не поставить на колени? Да вас раком можно ставить, как впрочем и любую другую удобную позицию.
Не можно, а даже я бы сказал нужно, что и делают все кому не лень.

Пусть и не добровольно, но идут.
Думается что большинство - доброворльно. У меня давно нет никаких сомнений что тамошнее большинство -- чужие для нас люди поддерживающие оккупантов.

Кто будет говорить что их запугали, запутали и т.д. и т.п. - популисты не хотящие видеть правды. В этой связи идей возращения ОРДЛО в Украину совершенно бесперспективан и обречена на провал, рекомендую не тратить на эту идею время и силы. Там нет воли большиснтва населения на это. Они не хотят жить в нашей стране и любят моторыл и захерченок.
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IP: 212.111.203.---Holdan19.10.2016 15:00
Донбас не поставить на колени? Да вас раком можно ставить, как впрочем и любую другую удобную позицию. Таокму ничтожеству идут кланятся. Пусть и не добровольно, но идут.
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IP: 91.214.84.---kuz200719.10.2016 14:57
Даже " Герої не вмирають"! сп**дили, Ніякої своєї ідеї
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IP: 193.104.208.---Loz_Ko19.10.2016 14:50
Шкода що не можна потрапити на тимчасово окуповані території, щоб плюнути на оновлену до 200-ї версії моторилу.
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