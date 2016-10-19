В Кремле не ожидают прорывов по итогам "нормандской четверки" – Песков

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Среда, 19 октября 2016, 14:05

В Кремле заявляют, что цель предстоящих переговоров в Берлине глав государств "нормандской четверки" будет заключаться в сверке часов и выяснении причин того, что мешает реализации на практике минских договоренностей.

Об этом сказал в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает российский "Интерфакс".

"В данном случае цель – именно посмотреть, где мы находимся и констатировать, что именно нам мешает выполнить минские соглашения", – сказал он.

Песков отметил, что "от (нормандского) процесса никто не отказывался, никто не отказывался от Минских соглашений".

По его словам, в последнее время "велись достаточно интенсивные экспертные переговоры в Минске, но говорить о том, что там удалось выйти на какой-то позитивный результат, к сожалению, не приходится".

Тем не менее, "учитывая, что прошел год с момента прошлой встречи в Париже, посчитали целесообразным собраться", - заявил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также в очередной раз заявил: "главное, что российская сторона – это не та сторона, которая является исполнителем минских договоренностей".

"Ни Париж, ни Берлин, ни Москва не могут выполнять минские договоренности. Минские договоренности могут выполнять только Киев и представители Донбасса", - заявил Песков.

При этом он отметил, что в Кремле "не ожидают прорывов по итогам "нормандской четверки" в Берлине".

"Прорывов не ожидаем. В идеале лучшим итогом было бы обязательство Украины выполнить Минские договоренности таким образом, как это зафиксировано в подписанном соответствующими главами государств документе", – сказал пресс-секретарь президента РФ.

В Кремле подтвердили, что в ходе визита в среду в Берлин президент РФ Владимир Путин не только примет участие в саммите в "нормандском формате", но и планирует обсудить с коллегами из Франции и Германии ситуацию в Сирии.

По словам Пескова, "по завершении украинской части – скорее всего, это будет достаточно поздно вечером, – Путин, Меркель и Олланд продолжат разговор, уже обсуждая Сирию".

Как известно, президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились о встрече в Берлине 19 октября.

Участие в "нормандской" встрече в Берлине примет также российский президент Владимир Путин.

При этом украинская сторона не ожидает значительного прорыва во время запланированных в Берлине переговоров лидеров стран "нормандской четверки".

Темы: Минские соглашения
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