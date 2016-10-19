Кабмин разрешил украинцам платить за коммуналку в рассрочку

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Среда, 19 октября 2016, 14:18

Кабинет министров ввел возможность гражданам, которые не получают жилищные субсидии, платить за жилищно-коммунальных услуги в рассрочку.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает "Интерфакс-Украина".

По словам главы Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрия Вовка, для этого потребитель должен написать заявление.

Тогда потребитель может получить рассрочку и в месяц обращения должен оплатить 50% счета, а другую часть необходимо будет оплатить равномерно в течение апреля-сентября следующего года, до начала следующего отопительного сезона.

Эта возможность будет введена для тех граждан, которые не получают субсидии.

Как известно, во вторник премьер Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров намерен предложить гражданам, которые не охвачены программой жилищных субсидий, воспользоваться 12-месячной рассрочкой для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Темы: тарифы деньги ЖКХ
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Комментарии — 3
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IP: 93.170.145.---Станіслав Біленко19.10.2016 14:53
Щиро дякуємо, владна банда їб.натів
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IP: 193.138.135.---Slavtenotto19.10.2016 14:48
Ми вас таки пограбуємо, сказав міністр. Але ви можете платити в розстрочку...
Уряд і надалі не робить жодних реформ в газузі економіки. Зубожіння масове, економіка ніяка.
Де люди візьмуть гроші потім, якщо вони не можуть платити вже зараз?
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IP: 193.238.96.---Богдан Соколовський19.10.2016 14:36
А що вже там. давайте кредити на хліб
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