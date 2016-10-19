Боевики "ДНР" передали Лутковской еще 23 осужденных

Представители незаконных вооруженных формирований передали украинской стороне 23 осужденных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной украинскому правительству территории.



Об этом сообщает в среду пресс-служба уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской.



"Уполномоченному по правам человека были переданы 23 осужденных (среди них одна женщина), которые отбывали наказание в местах лишения свободы в так называемой "ДНР" и пожелали быть перемещенными для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольную правительству Украины территорию", – говорится в сообщении.

"Таким образом, на сегодняшний день благодаря омбудсману было перемещено 133 осужденных с неподконтрольной правительству Украины территории", – резюмирует пресс-служба.



Украинская правда