НАПК вскоре изменит форму е-декларации

Нацагентство по предупреждению коррупции в ближайшие дни утвердит и передаст на регистрацию в Минюст изменения в форму электронной декларации доходов чиновников.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК в Facebook.

В среду состоялась совместное совещание, на котором присутствовали депутаты Верховной Рады, представители Генпрокуратуры, НАБУ, МВД, Минюста, Государственной службы специальной связи и защиты информации.

"Участники встречи решили совместно выработать изменения в форму декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, будут утверждены Национальным агентством по предупреждению коррупции и зарегистрированы в Министерстве юстиции Украины в ближайшие дни", - сказано в сообщении.

"Согласно этому решению, с целью устранения всех критических аспектов представления электронных деклараций, в кратчайшие сроки будет осуществлено техническое корректировки формы электронной декларации", - сообщают в НАПК.

Согласно решению Национального агентства от 18 августа 2016 № 1, началом работы системы декларирования является 1 сентября 2016.

Как известно, ранее в НАБУ заявили, что детективы прекратили заполнения электронных декларации за несоответствия формы декларации той, которая была утверждена НАПК.

11 октября премьер Владимир Гройсман заявил, что следователи ведомства должны провести совещание, где обязаны выработать общую позицию относительно формы электронной декларации.

По состоянию на 18 октября только шесть народных депутатов подали электронные декларации.

Украинськая правда