На Луганщине мужчину будут судить за теракт в военной части

Прокуратура направила в суд обвинительный акт против жителя Луганщины, который в марте 2015 года вместе с неустановленным лицом взорвал радиолокационную станцию на территории одной из воинских частей.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"В результате указанного террористического акта уничтожено радиолокационную станцию и повреждено военное имущество стоимостью свыше 600 тысяч гривен. В настоящее время террорист находится под стражей", – сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что мужчине грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Украинская правда