Возможность допроса Януковича по "скайпу" решит ростовский суд – СМИ
Экс-президента Виктора Януковича и экс-командующего внутренними войсками Станислава Шуляка после решения российского суда могут допросить по видеосвязи как свидетелей по делу о расстрелах на Майдане.
Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее Украина направила запрос о проведении данного допроса, минюст РФ подтвердил получение этого обращения.
"Российское ведомство направило запрос о проведении допроса Януковича и Шуляка по видеосвязи в ростовский суд. Решение об организации процессуальных действий принимает суд, который сейчас будет решать вопрос, будет искать всех граждан, в отношении которых направлен запрос и после этого, вероятно, будет организовывать допрос, это все решать суду", – сказал собеседник агентства.
"Украинская правда" обратилась за комментарием по этому поводу к адвокату Януковича Виталию Сердюку и ожидает ответа.
Ранее Сердюк заявлял, что Янукович готов к допросу по видеосвязи и настаивает на очной ставке с президентом Петром Порошенко.
Минюст Украины направлял в Россию запрос на допрос Януковича несколько раз.
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