Возможность допроса Януковича по "скайпу" решит ростовский суд – СМИ

Экс-президента Виктора Януковича и экс-командующего внутренними войсками Станислава Шуляка после решения российского суда могут допросить по видеосвязи как свидетелей по делу о расстрелах на Майдане.

Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее Украина направила запрос о проведении данного допроса, минюст РФ подтвердил получение этого обращения.

"Российское ведомство направило запрос о проведении допроса Януковича и Шуляка по видеосвязи в ростовский суд. Решение об организации процессуальных действий принимает суд, который сейчас будет решать вопрос, будет искать всех граждан, в отношении которых направлен запрос и после этого, вероятно, будет организовывать допрос, это все решать суду", – сказал собеседник агентства.

"Украинская правда" обратилась за комментарием по этому поводу к адвокату Януковича Виталию Сердюку и ожидает ответа.

Ранее Сердюк заявлял, что Янукович готов к допросу по видеосвязи и настаивает на очной ставке с президентом Петром Порошенко.

Минюст Украины направлял в Россию запрос на допрос Януковича несколько раз.