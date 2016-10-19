Суд лишил "бриллиантового" Корнийца охраны

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Среда, 19 октября 2016, 17:06

Голосеевский районный суд Киева 19 октября отменил государственную охрану экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.

Об этом сообщает "5 канал".

Согласно сообщению, таким образом суд удовлетворил представление НАБУ, которому была поручена охрана Корнийца.

Издание также добавляет, что один из адвокатов "бриллиантовых прокуроров" Сергей Козаченко и далее остается под охраной.

Суд в среду допросил двух свидетелей по делу Корнийца, на очереди еще 30.

Как известно, ранее СБУ, которая охраняла Корнийца, отказалась это делать. Тогда его передали НАБУ, которая обжаловала это решение в суде.

Корнийца и экс-первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина задержали 5 июля 2015 года за получение взятки в размере 3 млн 150 тыс. грн.

Во время обысков у них нашли более полумиллиона долларов, автомат и холодное оружие, в квартире Корнийца обнаружили еще и бриллианты.

Темы: суд НАБУ
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IP: 82.145.221.---petrius19.10.2016 17:19
Коррупция - причина развала Украины, причина её военных поражений. Коррупционер - латентный сепаратист, для коррупционера нет понятия совести, родины, чести. Если Порошенко и все, кто находятся у власти, не начнут проводить реальные, а не имитационные, реформы, то Украины может и не быть в ближайшей исторической перспективе, на радость "русскому миру".
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