Интернет-пропагандиста задержали на Днепропетровщине

Администратора сепаратистских групп в соцсетях, который по заданию спецслужб РФ вел активную антиукраинскую пропаганду, задержали на Днепропетровщине.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным украинских силовиков, представители российских спецслужб привлекли жителя Желтых Вод к сотрудничеству в сентябре 2015 года.

31-летний мужчина распространял подготовлены в РФ материалы (статьи, фото, видео, карикатуры), направленные на дискредитацию украинского государства и армии, популяризацию террористических организаций "ДНР / ЛНР", разжигание межнациональной розни и пропаганду вхождения Украины в состав Российской Федерации.

Также он информировал своих кураторов о настроениях среди жителей города.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Украинская правда