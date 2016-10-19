Интернет-пропагандиста задержали на Днепропетровщине

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Среда, 19 октября 2016, 17:25

Администратора сепаратистских групп в соцсетях, который по заданию спецслужб РФ вел активную антиукраинскую пропаганду, задержали на Днепропетровщине.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным украинских силовиков, представители российских спецслужб привлекли жителя Желтых Вод к сотрудничеству в сентябре 2015 года.

31-летний мужчина распространял подготовлены в РФ материалы (статьи, фото, видео, карикатуры), направленные на дискредитацию украинского государства и армии, популяризацию террористических организаций "ДНР / ЛНР", разжигание межнациональной розни и пропаганду вхождения Украины в состав Российской Федерации.

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Также он информировал своих кураторов о настроениях среди жителей города.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Украинская правда

Темы: СБУ
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