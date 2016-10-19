В Кабмине почти доработали программу психологической реабилитации бойцов АТО

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Среда, 19 октября 2016, 18:31

Министерство социальной политики планирует до конца октября подать на рассмотрение правительства проект постановления о психологической реабилитации участников АТО.

Об этом в среду заявил заместитель министра Виктор Иванкевич, выступая на парламентских слушаниях, сообщает Укринформ.

По его словам, Минсоцполитики уже разработало проект постановления Кабинета министров "Вопрос психологической реабилитации участников антитеррористической операции".

Оно утверждает порядок организации психологической реабилитации и психосоциального сопровождения военнослужащих-участников боевых действий и приравненных к ним лиц, лиц, уволенных с военной службы, принимавших участие в АТО или выполняли служебно-боевые задачи в экстремальных боевых условиях, и некоторых других категорий населения.

"На сегодняшний день этот проект прошел широкое обсуждение общественности и мы его до конца этого месяца намерены внести на рассмотрение Кабинета министров", - отметил Иванкевич.

Кроме того, он рассказал, что планируется также утвердить перечень психологических услуг, требования к поставщикам психологических услуг, требования к учреждений, имеющих право оказывать эти услуги.

Темы: АТО война армия
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