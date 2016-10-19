Порошенко проводит встречу с Меркель в Берлине

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Среда, 19 октября 2016, 18:37

Президент Украины Петр Порошенко в Берлине в среду вечером проводит встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как передает "Интерфакс-Украина", встреча проходит в здании ведомства федерального канцлера Германии.

После беседы лидеров Украины и ФРГ запланирована трехсторонняя встреча Порошенко и Меркель с президентом Франции Франсуа Олландом.

После трехсторонних переговоров запланирована встреча лидеров стран в "нормандском формате", когда к канцлеру Германии, а также президентам Украины и Франции присоединится президент России Владимир Путин.

Темы: Порошенко Меркель
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