Перед приездом Путина активисты принесли к Рейхстагу окровавленные игрушки
В Берлине перед саммитом "нормандской четверки" при участии президента РФ Владимира Путина активисты принесли десятки "окровавленных" игрушечных медвежат.
Об этом сообщает издание Bz-Berlin.
Активисты разложили медвежат, вымазанных красной краской и перемотаних бинтами, на улице возле Рейхстага. Игрушки должны символизировать детей, погибших во время войны в Сирии.
Участники акции таким образом пытаются привлечь внимание лидеров и Путина в частности к войне в Сирии.
Среди их лозунгов – требование "прекратить бомбардировки детей Алеппо".
Как известно, сегодня в Берлине состоится встреча лидеров стран "нормандской четверки".
Кроме того, после встречи по Украине главы России, Германии и Франции обсудят Сирию.
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