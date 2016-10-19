Перед приездом Путина активисты принесли к Рейхстагу окровавленные игрушки

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Среда, 19 октября 2016, 18:51

В Берлине перед саммитом "нормандской четверки" при участии президента РФ Владимира Путина активисты принесли десятки "окровавленных" игрушечных медвежат.

Об этом сообщает издание Bz-Berlin.

Активисты разложили медвежат, вымазанных красной краской и перемотаних бинтами, на улице возле Рейхстага. Игрушки должны символизировать детей, погибших во время войны в Сирии.

 

Участники акции таким образом пытаются привлечь внимание лидеров и Путина в частности к войне в Сирии.

Среди их лозунгов – требование "прекратить бомбардировки детей Алеппо".

Как известно, сегодня в Берлине состоится встреча лидеров стран "нормандской четверки".

Кроме того, после встречи по Украине главы России, Германии и Франции обсудят Сирию.

Европейская правда

Темы: Германия Путин акции
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