Боевики 7 раз обстреляли военнослужащих АТО

Пророссийские боевики в течение дня 7 раз прибегали к обстрелов.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в среду.

"На Мариупольском направлении обстрелы украинских подразделений были осуществлены 5 раз. В Марьинке противник открывал огонь из стрелкового оружия, в районах Славного и Широкино боевики вели огонь из пулеметов крупного калибра и гранатометов различных систем, а по Водяном - из ствольной артиллерии калибра 122мм" , - говорится в сообщении.

Указывается, что на Донецком направлении оккупанты 2 раза стреляли по Авдеевке, при этом они открывали огонь из гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

На Луганщине за указанный период нарушений режима тишины не зафиксировано.

Украинская правда