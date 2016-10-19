Экс-милиционеры и военный за деньги "решали" проблемы с законом

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Среда, 19 октября 2016, 20:55

В Киеве задержали трех участников организованной группировки, которые требовали деньги за обеспечение оправдательного приговора.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что двое бывших сотрудников МВД и военный предложили коммерсанту, который обвиняется в совершении подготовки к умышленному убийству, решить вопрос об его освобождении.

"За 200 000 долларов США они гарантировали содействие в принятии Апелляционным судом решения о вынесении оправдательного приговора и отмене решения суда первой инстанции", - отметили в ведомстве.

Сотрудники спецслужбы выяснили, что реальных возможностей выполнить "обещание" злоумышленники не имели.

Оперативники задержали трех вымогателей в одном из кафе в центре столицы во время получения всей суммы от родственника коммерсанта, у одного из них изъято травматический пистолет.

Сейчас продолжаются обыски у четвертого участника группировки, который представлялся работником органов прокуратуры.

Украинская правда

Темы: СБУ суд
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