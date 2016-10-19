Шабунин: Порошенко хочет перенести дедлайн для е-деклараций

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Среда, 19 октября 2016, 23:44

Нацагентство по предупреждению коррупции планирует перенести сроки подачи электронных деклараций на 2 месяца.

Об этом в блоге на "Украинской правде" сообщил председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

По его словам, соответствующее решение должно быть принято с подачи президента, которыйдо сих пор не внес в базу данных свою декларацию.

"Президент воюющей страны, который лично гарантировал запуск электронного декларирования, боится показать свое обогащение за первый год после войны. Закон дает ему и другим чиновникам, которые в этом году должны первыми декларировать свои доходы, время до 31 октября. На днях власти запустят "план Б", чтобы отсрочить этот срок еще на два месяца и выиграть время для отмены важнейшей части реформы декларирования", - считает Шабунин.

Активист считает, что о намерениях власти свидетельствует решение НАПК изменить форму декларации, которое было принято после совещания с правоохранителями и Минюстом.

"Более того, участники рабочей группы выражали желание изменить не только форму е-декларации (и софт, соответственно), но и внести изменения в основной закон - о предотвращении коррупции, неприкосновенность которого обещал гарант Конституции", - заявил Шабунин.

"Проще говоря, Корчак и Ко дала прямой сигнал декларантам: не рыпаться, так как система все равно будет меняться, а позже - и закон поменяем, ибо необходимость в продолжении конечного срока подачи деклараций - неизбежна", - добавил он.

По словам Шабунина, 60 дней хватит для того, чтобы президент убедил европейских и американских партнеров в необходимости менять закон в части электронной декларирования.

"Например - отменить уголовную ответственность за ложь в декларации. Или убрать из публичного доступа ВСЮ информацию о состоянии чиновника, чтобы доступ к ней имели только правоохранители и именно НАПК. Или уменьшить объем информации, которая декларируется ", - пояснил он.

Председатель правления Центра противодействия коррупции также напомнил, что ни президент, ни председатель парламента, ни премьер до сих пор не подали электронные декларации. В то же время около 12 000 чиновников такой документ уже обнародовали.

Темы: Порошенко декларация
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