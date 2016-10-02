В кафе в Испании от взрыва газа пострадали более 70 человек

В результате взрыва в кафе в городе Велес-Малага, расположенного на южном побережье Испании, пострадали, по меньшей мере, 77 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя аварийной службы.

Взрыв произошел примерно в 19:00 по Киеву. Сообщается, что взорвался газовый баллон.

Пятеро пострадавших были госпитализированы с серьезными травмами.