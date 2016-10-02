В кафе в Испании от взрыва газа пострадали более 70 человек
В результате взрыва в кафе в городе Велес-Малага, расположенного на южном побережье Испании, пострадали, по меньшей мере, 77 человек.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя аварийной службы.
Взрыв произошел примерно в 19:00 по Киеву. Сообщается, что взорвался газовый баллон.
Пятеро пострадавших были госпитализированы с серьезными травмами.
Más de 70 heridos por una explosión de gas en una cafetería de Vélez-Málaga https://t.co/bx3oye5AQY pic.twitter.com/bcfGX69vkv— laSexta Noticias (@sextaNoticias) October 1, 2016