В кафе в Испании от взрыва газа пострадали более 70 человек

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Воскресенье, 2 октября 2016, 00:54

В результате взрыва в кафе в городе Велес-Малага, расположенного на южном побережье Испании, пострадали, по меньшей мере, 77 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя аварийной службы.

Взрыв произошел примерно в 19:00 по Киеву. Сообщается, что взорвался газовый баллон.

Пятеро пострадавших были госпитализированы с серьезными травмами. 

Темы: Испания взрыв
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