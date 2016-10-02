СБУ за сентябрь задержала на линии разграничения товаров на 4 млн грн

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Воскресенье, 2 октября 2016, 02:47

СБУ за сентябрь задержала вблизи линии разграничения нелегальные грузы почти четыре миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины в составе сводных мобильных групп задержали вблизи линии разграничения нелегальные грузы почти четыре миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Мобильные группы остановили 43 автомобиля, водители которых пытались ввезти товары на временно оккупированные боевиками территории.

"Среди изъятого: оборудование для СТО и медицинское оборудование, акустические системы, широкий ассортимент продовольственных, бытовых и подакцизных товаров. Сотрудники спецслужбы, в частности предотвратили ввоз в т.н. "ДНР/ЛНР" табачных изделий почти шестьсот тысяч гривен", - заявили в пресс-службе.

Вся продукция предназначалась для дальнейшей перепродажи местным жителям.

Правоохранители составили 43 протокола по ч. 1 ст. 204-3 (Нарушение порядка перемещения товаров в район проведения АТО) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Темы: СБУ
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