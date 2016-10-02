Боевики пока не планируют отвод войск из Петровского и Станицы Луганской

"ДНР" не будет отводить силы и средства из населенного пункта Петровское, как решила контактная группа по Донбассу на переговорах в сентябре, пока украинские силовики не сделают этого.

Об этом заявил журналистам глава "ДНР" Александр Захарченко, сообщает российское агентство РИА Новости.

"Мы отказались отводить наши вооруженные силы по той причине, что Украина не готова. Пока она не готова выполнять — мы не отведем", — сказал он.

Ранее представитель "министерства обороны ДНР" заявил РИА Новости, что отвода сил и средств от линии соприкосновения в районе Петровского 2 октября не будет. В "ДНР" позже выразили надежду, что это произойдет в понедельник, 3 октября.

В то же время, в "штабе оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики" РИА Новости сообщили, что развод сил и средств на участке в районе Станицы Луганской у линии соприкосновения в воскресенье проводить не планируется.

"Сегодня производить развод сил и средств на участке в районе Станицы Луганской не планируется", — сообщил собеседник агентства, комментируя ситуацию.

Как сообщалось, 1 октября на окраине н.п. Золотое произведен отвод войск на обозначенные представителями ОБСЕ конкретные рубежи.

Как сообщил пресс-офицер сектора Луганск, в Луганской области после разведения войск боевики из гранатометов открыли огонь недалеко н.п.Новоолександровка.

В "ДНР" и "ЛНР" заявили о срыве отвода сил и вооружения в районе Петровского (Донецкая область) и н.п. Станица Луганская (Луганская обл.), вместе с тем сообщили, что в районе н.п. Золотое отвод вооружения начался.

Как известно, 21 сентября в Минске было подписано соглашение, согласно которому украинские силы, а также боевики отводят вооружения от линии разграничения на трех участках - в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое и Петровское.

Соглашение вступило в силу 22 сентября. Оно должна быть выполнена в течение 13 дней при условии, что 7 дней в этих районах будет соблюдать режим тишины.

Однако в отчетах ОБСЕ продолжали фиксировать обстрелы в указанных районах.

Украинская правда