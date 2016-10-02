Миссия ОБСЕ не смогла перейти мост в Счастье и добраться до Богдановки

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ все еще не может перейти мост в Счастье со стороны "ЛНР" из-за мин и баррикад.

Об этом СММ сообщила в воскресенье в своем Twitter.

СММ по-прежнему не может перейти мост в Счастье со стороны "ЛНР" - мины и баррикады. СММ #ОБСЕ может/готова наблюдать, но ей препятствуют — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) October 2, 2016

Кроме того, наблюдатели миссии не смогли пройти к подконтрольной правительству Украины Богдановке, поскольку территория не освобождена от мин.

СММ не смогла пройти к подк. правител. Богдановке: террит. не освобожд от мин. СММ #ОБСЕ может/готова наблюдать, но ей препятствуют — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) October 2, 2016

СММ отмечает, что это является нарушением Минских договоренностей.

"СММ может/готова наблюдать, но ей препятствуют", - традиционно добавляют в миссии.