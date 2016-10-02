Миссия ОБСЕ не смогла перейти мост в Счастье и добраться до Богдановки

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Воскресенье, 2 октября 2016, 13:11

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ все еще не может перейти мост в Счастье со стороны "ЛНР" из-за мин и баррикад.

Об этом СММ сообщила в воскресенье в своем Twitter.

Кроме того, наблюдатели миссии не смогли пройти к подконтрольной правительству Украины Богдановке, поскольку территория не освобождена от мин.

СММ отмечает, что это является нарушением Минских договоренностей.

"СММ может/готова наблюдать, но ей препятствуют", - традиционно добавляют в миссии.

Темы: ОБСЕ
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