В РФ признали: модель роста экономики, привязанная к нефти, себя исчерпала

00
1
Воскресенье, 2 октября 2016, 16:49

Старая модель экономического роста РФ, привязанная к ценам на нефть, себя исчерпала.

Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на семинаре-совещании "Единой России", пишет ТАСС.

"Старая модель, основанная на не просто высоких, а на постоянно растущих ценах на нефть, и на росте потребления, росте потребительских кредитов. Новая модель должна быть инвестиционной", - отметила Набиуллина.

По прогнозу Банка России, положительный квартальный прирост ВВП ожидается во втором полугодии 2016 года, но в 2017 году темпы прироста ВВП будут невысокими - менее 1%.

В рисковом сценарии ЦБ РФ при заложенной цене на нефть в 25 долларов за баррель ВВП РФ может снизиться на 1-1,5% в следующем году.

При этом Набиуллина отметила, что "катастрофы" в российской экономике в случае низких цен на нефть не произойдет.

Темы: Росcия экономика нефть
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Михалков хочет снять блокбастер об аннексии Крыма 2 октября 2016, 10:50
Военная прокуратура рассказала, какие войска РФ захватывали Крым 2 октября 2016, 09:34
Белоруссия повысила стоимость на транзит нефти для РФ 2 октября 2016, 05:26
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 212.92.233.---Basta1302.10.2016 17:03
не прошло и 3 года с момента снижения цен. Теперь будут торговать заложниками?
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Британия начнет выход из ЕС до конца марта 2017 года - Мэй
В Луганской области погиб украинский офицер
АТО: за сутки ни один военный не пострадал
Украинская IT-отрасль может вырасти до 27 миллиардов гривен к 2020 году
Все новости
Фото

Мусульманка в хиджабе впервые снялась для Playboy

История

Мессия для Украины. Большой миф Михаила Грушевского