В ОБСЕ пояснили, почему не подтверждают данные об отводе оружия

В миссии ОБСЕ, которая наблюдает за разведением вооружения от линии разграничения на Донбассе, не подтверждают полученные данные сразу из-за того, что все они должны быть проверены.

Об этом говорится в сообщении ОБСЕ, которое обнародовано 2 октября.

В миссии подчеркнули, что могут эффективно поддерживать процесс разведения сил и средств в районах н.п. Золотое, Станица Луганская и Богдановка-Петровское, осуществляя верификацию "при свободном, безопасном и безусловном доступе Миссии к участкам разведения".

"Наблюдатели СММ ОБСЕ не подтверждают полученные данные сразу: прежде чем быть опубликованными, все данные должны быть проверены", - говорится в сообщении.

Как известно, 21 сентября в Минске было подписано соглашение, согласно которому украинские силы, а также боевики отводят вооружения от линии разграничения на трех участках - в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое и Петровское. Соглашение вступило в силу 22 сентября. Она должна быть выполнена в течение 13 дней при условии, что 7 дней в этих районах будет соблюдаться режим тишины.

Однако в отчетах ОБСЕ продолжали фиксировать обстрелы в указанных районах.

1 октября на окраине Золотого состоялся отвод войск на определенные представителями ОБСЕ конкретные рубежи.

На Луганщине после разведения войск боевики из гранатометов открыли огонь недалеко н.п.Новоолександровка.

В "ДНР" и "ЛНР" заявили о срыве отвода сил и вооружения в районе Петровского (Донецкая область) и н.п. Станица Луганская (Луганская обл.), при этом сообщили, что в районе н.п. Золотое отвод вооружения начался.

2 октября в "ДНР" заявили, что не будут отводить силы и средства от н.п. Петровское, как решила контактная группа по Донбасса на переговорах в сентябре, пока украинские силовики не сделают этого.

В миссии ОБСЕ регулярно заявляют, что работе наблюдателей препятствуют.

Украинская правда