Медведев объяснил проблемы в экономике РФ: не санкции, а деформация системы

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Воскресенье, 2 октября 2016, 18:46

Проблемы экономического развития РФ связаны в большей мере не с санкциями Запада против России, а со структурными проблемами, которые накопились за десятилетия, и с деформацией в самой системе.

Об этом Медведев заявил в интервью программе "Воскресное время" на Первом канале.

Говоря о санкциях в отношении РФ со стороны ЕС и США, Медведев заявил: "Скажу прямо: это плохо, но не это главное".

"В нашей экономике, как известно, за десятилетия накопились структурные проблемы, то есть деформации в самой экономической системе", - отметил он.

Также глава правительства РФ добавил, что в РФ "очень стремятся" изменить структуру экономики, "но такие задачи не решаются ни за год, ни за два, ни даже за десять".

"Она (экономика) нуждается в реформировании, и на это нужно много времени", - добавил Медведев.

Украинская правда 

Темы: Росcия санкции экономика
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