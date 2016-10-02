Боевики завершили "праймериз", нарушений не заметили

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Воскресенье, 2 октября 2016, 21:19

В Донецке закрылись участки, на которых боевики "ДНР" проводили "праймериз" к будущим незаконным местным выборам. 

Как сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на представителя "ДНР", члена так называемой ЦИК Олега Балыкина, потребности в продолжении работы участков нет, в ближайшее время начнется подсчет голосов.

Балыкин также заявил, что нарушений "праймериз" в Донецке зарегистрировано не было, а участие в них приняли почти 343 000 человек.

Как отмечает издание, такая цифра эквивалента 30% количества жителей, проживающих в Донецке до начала захвата территории боевиками "ДНР".

В течение дня сообщалось о низком посещении участков для "голосования" - не только в центре Донецка, но и на его окраинах.

По данным РИА Новости,на территории "ЛНР" участие в "праймериз" приняли более 50 000 человек, нарушений зафиксировано не было. Также сообщается, что за ходом "голосования" следили более 30 иностранных "наблюдателей".

На территории Луганщины, которая неподконтрольна Украины, процесс "голосования" проходил в Луганске, с.Юбилейном и г.Александровск.

Как известно, в июне лидер боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что украинская власть должна до 14 июля принять согласованный с "ДНР" закон о местных выборах на Донбассе, в противном случае дата выборного процесса будет определена в одностороннем порядке. Позже Захарченко перенес дату "местных выборов" с 24 июля на 6 ноября. 

На Минских переговорах не была согласована ни дата местных выборов на Донбассе, ни механизм их проведения.

В Еврокомиссии заявляли, что проведение местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей невозможно, пока там не улучшится ситуация с безопасностью.

Президент Петр Порошенко неоднократно заявлял, что местные выборы в Донбассе пройдут только тогда, когда российские войска будут выведены с территории Украины.

Темы: Донбасс "ЛНР" "ДНР"
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