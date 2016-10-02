Венгерский референдум о мигрантах провалился

Референдум в Венгрии по квотам ЕС на распределение мигрантов не состоялся из-за низкой явки, которая по предварительным данным составила 45%.

Об этом сообщает DW со ссылкой на данные экзит-полов, которые приводит Reuters.

Согласно сообщению, 95% тех, кто принял участие в голосовании, высказались против распределения беженцев внутри ЕС.

Как известно, в связи с миграционным кризисом страны ЕС в сентябре 2015 года договорились облегчить положение Греции и Италии, на территорию которых прибывает основная масса беженцев и забрать у них для расселения по другим странам ЕС 160 тыс. человек.

План был рассчитан на 2 года, однако с тех пор было переселено только 5651 человек (4455 - из Греции, 1196 - из Италии). 215 из этих мигрантов приняла Германия, 1952 - Франция.

Австрия, Дания, Польша и Венгрия не разместили у себя в рамках этой программы ни одного беженца.