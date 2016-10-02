Украинцев в Турции зовут на матч квалификации ЧМ-2018, сулят льготные билеты

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Воскресенье, 2 октября 2016, 22:38

Граждан Украины, которые находятся в Турции, призвали посетить матч квалификации чемпионата мира-2018 против команды Турции, который состоится 6 октября в. Конья на стадионе "Бююкшехир".

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Турции.

"Мы имеем возможность обеспечить желающих посетить матч льготными билетами. Для этого необходимо отправить электронное письмо на адрес vkhomenko.ube@gmail.com, отметив Ф.И.О., номер и серию загранпаспорта и количество билетов", - отметили в посольстве.

Конечный срок приема заявок регистрации -17:00 4 октября.

Украинских фанатов футбола призвали "приходить и приносить украинскую и футбольную символику".

Украинская правда 

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