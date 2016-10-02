В СЦКК подчеркивают: Отвод сил возможен при соблюдении "режима тишины"

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Воскресенье, 2 октября 2016, 23:33

Разведение сил на Донбассе возможно при условии соблюдения режима прекращения огня.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил руководитель украинской стороны СЦКК Борис Кременецкий.

"Разведение войск на  Донбассе состоится при условии прекращения обстрелов", - отметил Кременецкий.

Он отметил, что украинская сторона должна разминировать отдельные районы Донецкой области и обеспечить свободное передвижение миссии СММ ОБСЕ для обеспечения возможности наблюдения.

По словам Кременецкого, на данный момент проводится разминирование территории и маркировки препятствий, которые еще находятся на пути украинских военных и миссии ОБСЕ.

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