В Крыму рассмотрят апелляцию на арест 4 крымских татар до января

65 просмотров
0
Четверг, 20 октября 2016, 00:02

В аннексированном Крыму состоится рассмотрение апелляции на решение Киевского райсуда Симферополя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу до 12 января 2017 года для четырех крымских татар.

Как сообщил на своей странице в Facebook глава ЦИК Курултая крымских татар Заир Смедляев, речь идет о задержанных в мае 2016 года Ремзи Меметове, Энвера Мамутове, Зеври Абсеитове и Рустеме Абильтарове. 

"Предназначен рассмотрение апелляционных жалоб на решение Киевского районного суда о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу до 12 января 2017 года", - отметил он.

Заседание состоится в "Верховном суде" Крыма на ул. Павленко 2 в 13:00 20 октября.

Как известно, обыски в доме мусульман в Бахчисарае состоялось 12 мая, Абсеитов, Меметов, Абильтаров и Мамутов были задержаны. Их обвиняют в причастности к организации "Хизб ут-Тахрир", которую называют террористической.

В июле оккупационный "Верховный суд" Крыма отказался отпустить так называемую "Бахчисарайскуючетверку" крымских татар, обвиняемых в терроризме.

Украинская правда

Темы: Крым суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Оккупанты задержали архиепископа УПЦ КП на админгранице с Крымом 19 октября 2016, 13:24
Дружественная РФ власть Сирии считает Крым российским – спикер парламента 19 октября 2016, 12:51
Печерский суд разрешил судить представителя Путина и генерала РФ 18 октября 2016, 18:31
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Порошенко рассказал, о чем договорились в Берлине
Встреча "Нормандской четверки" завершилась: длилась более 4 часов
Шабунин: Порошенко хочет перенести дедлайн для е-деклараций
В Берлине начались переговоры в "нормандском формате"
Все новости
Больной – не слабый

Больница запустила кампанию о мужестве тяжелобольных детей

Львов с крыш

Зачем руферы блуждают по верхам