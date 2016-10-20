В БПП говорят, что на Луценко готовят медийную атаку

Депутат от БПП Владимир Арьев заявляет, что на генпрокурора Юрия Луценко собираются осуществить медийную атаку.

Об этом политик написал на Facebook.

"Беглецы-регионалы готовят массированную медийную атаку на Юру Луценко и одного из его замов. Информация надежная. Клименко-Курченко-Захарченко уже бросили огромные деньги на дискредитацию генпрокурора", - заявил Арьев.

"Цель - любым образом давить на Генеральную прокуратуру и следствие, чтобы избежать уголовной ответственности за тотальное ограбление Украины в течение 2010-2014 годов", - добавил он.

Украинская правда