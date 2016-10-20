Встреча "Нормандской четверки" завершилась: длилась более 4 часов

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Четверг, 20 октября 2016, 00:21

В Берлине завершилась встреча "Нормандской четверки".

Как сообщает "Интерфакс-Украина", встреча завершилась в 00:15 по киевскому времени.

Перед этим сообщалось, что на 23:40 делегации стран "нормандской четверки" во главе с лидерами Украины, Германии, Франции и России возобновили встречу после непродолжительного перерыва.

Переговоры существенно затянулись по сравнению с запланированным ранее графиком: встреча лидеров стран продолжается уже более 4-х часов, а согласно программе мероприятия, переговоры должны были закончиться в 22:00 по Киеву.

По итогам переговоров запланированы пресс-конференции участников мероприятия для СМИ, пресс-конференция Порошенко состоится в ближайшее время в посольстве Украины в Германии.

После завершения встречи лидеров четырех стран в "нормандском формате" Путин, Меркель и Олланд уже втроем будут обсуждать Сирию и ситуацию в Алеппо.

Стоит отметить, что в Берлине участие во встрече с российской стороны, кроме президента РФ Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова, принимал помощник президента РФ Владислав Сурков, который находится под санкциями ЕС.

Темы: Минские соглашения Донбасс Порошенко Путин Росcия
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