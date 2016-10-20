Встреча "Нормандской четверки" завершилась: длилась более 4 часов
В Берлине завершилась встреча "Нормандской четверки".
Как сообщает "Интерфакс-Украина", встреча завершилась в 00:15 по киевскому времени.
Перед этим сообщалось, что на 23:40 делегации стран "нормандской четверки" во главе с лидерами Украины, Германии, Франции и России возобновили встречу после непродолжительного перерыва.
Переговоры существенно затянулись по сравнению с запланированным ранее графиком: встреча лидеров стран продолжается уже более 4-х часов, а согласно программе мероприятия, переговоры должны были закончиться в 22:00 по Киеву.
По итогам переговоров запланированы пресс-конференции участников мероприятия для СМИ, пресс-конференция Порошенко состоится в ближайшее время в посольстве Украины в Германии.
Закончились переговоры в нормандском формате в Берлине: Порошенко покинул зал pic.twitter.com/7DagqKbFoA— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 19, 2016
После завершения встречи лидеров четырех стран в "нормандском формате" Путин, Меркель и Олланд уже втроем будут обсуждать Сирию и ситуацию в Алеппо.
Стоит отметить, что в Берлине участие во встрече с российской стороны, кроме президента РФ Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова, принимал помощник президента РФ Владислав Сурков, который находится под санкциями ЕС.
Позор европейской мягкотелой "дипломатии" выглядит так (рядом с Путиным в Берлине — Сурков, который под санкциями и лишен права въезда в ЕС) pic.twitter.com/bFkc2wTj4C— Leonid Volkov (@leonidvolkov) October 19, 2016
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