Путин подтвердил готовность к расширению миссии ОБСЕ на Донбассе

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Четверг, 20 октября 2016, 02:29

Президент РФ Владимир Путин заявил, что "нормандский формат" подтвердил готовность расширить миссию ОБСЕ в зонах отвода и хранения тяжелой техники на Донбассе.

Об этом глава государства заявил 20 октября после завершения встречи лидеров Украины, РФ, Франции и Германии в Берлине, повидоляе РИА Новости.

Как известно, президент Украины Петр Порошенко заявил после встречи, что необходимость введения полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе поддержала российская сторона, и Украина ждет шагов Германии, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, что этот вопрос будет вынесен на обсуждение в ОБСЕ.

Темы: Донбасс Путин ОБСЕ
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