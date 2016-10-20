В Германии объяснили, как Сурков попал в ЕС в обход санкций

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Четверг, 20 октября 2016, 03:03

Помощник президента РФ Владислав Сурков, который находится под санкциями ЕС, прибыл на встречу в "нормандском формате" в Берлин в соответствии с правилами ЕС.

Об этом заявил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт на запрос немецкого агентства "Дойче Прессе-агентура", пишет "Радио Свобода".

По словам Зайберта, в отношении Суркова поступил соответствующий запрос о предоставлении исключения, и он был удовлетворен. 

Как известно, санкции ЕС запрещают Суркову въезд в страны-члены Европейского союза, но режим санкций прямо предусматривает возможность исключения участия пидсанкцийних в важных международных мероприятиях.

Темы: Минские соглашения Германия Росcия
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