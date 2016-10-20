ФРГ и Франция - Путину: РФ должна понимать ответственность за свои действия в Сирии

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Четверг, 20 октября 2016, 03:36

Лидеры Германии и Франции осудили действия РФ в Сирии и отметили, что Москва должна понимать свою ответственность за действия в Алеппо.

Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд заявили на брифинге после встречи в Берлине с президентом РФ Владимиром Путиным, где обсуждали конфликт в Сирии.

"Мы обсудили вопросы Сирии, был очень четкий разговор, но и очень непростой.... Я от имени ФРГ подчеркнула необходимость прекращения огня в Сирии и тот факт, что события в Алеппо - нечеловеческие, в результате которых местное население очень страдает, и необходимо отделить настоящих террористов от других людей. Мы обсудили возможное перемирие, а также вопросы гуманитарной помощи в данном регионе", - заявила Меркель.

"Мы хотим, чтобы РФ понимала свою четкую ответственность за свои действия в Сирии и ответственность за будущее политического процесса и жизни людей", - добавила она,

"Мы говорим в данном случае о преступной деятельности, о преступлениях против гражданского населения", - отметила Меркель сообщает РБК

Президент Франции Франсуа Олланд при этом назвал происходящее в Алеппо "настоящим военным преступлением", сообщает РИА Новости.

Олланд подчеркнул, что прежде всего необходимо прекратить бомбардировки Алеппо со стороны сирийского режима, а также российских ВКС. Он также назвал бессмысленным вводить гуманитарную паузу на несколько часов.

"Главное то, что население Алеппо не может продолжать жить в невыносимых условиях", - отметил Олланд.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин, подводя итоги переговоров в Берлине, заявил:  Россия готова продлить паузу в нанесении ударов по боевикам в Алеппо до тех пор, пока не столкнется с активизацией бандформирований. 

Украинская правда

Темы: Сирия Росcия Меркель Франция
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