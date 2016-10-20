"Тишина" на Донбассе: 21 обстрел сил АТО на Мариупольском направлении

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Четверг, 20 октября 2016, 06:34

За минувшие сутки боевики 30 раз открывали огонь по позициям сил АТО.

По данным штаба АТО состоянию на утро 20 октября, на Мариупольском направлении зафиксирована 21 провокация против сил АТО.

"Укрепление ВСУ вблизи Марьинки, Павлополя, Лебединского, Славного, Широкино и Старогнатовки оккупанты обстреливали из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия, а в Красногоровке - из минометов калибров 82 мм и 120 мм. В Водяное враг вел огонь с использованием ствольной артиллерии 122 и 152 калибров", - сообщили в штабе. 

На Луганском направлении боевики 4 раза нарушали режим прекращения огня. В районах Новозвановки и Новоалександровки противник обстрелял подразделения сил АТО из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, а в Станице Луганской - крое того из минометов калибра 82 мм.

На Донецком направлении произошло 5 обстрелов.

"В Луганском российско-оккупационные войска применяли против украинских воинов пулеметы, гранатометы и огонь БМП, а в Авдеевке - минометы 82 и 120 калибров", - сообщили в пресс-центре штаба.

Украинская правда

Темы: Донбасс АТО оружие Минские соглашения
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IP: 195.242.80.---val mashtak 20.10.2016 07:11
К формированию т.н. “донецкой идентичности” советская пропаганда приступила еще в 60 -тых гг. Жителям области, в большинстве своем никогда не выезжавшим не то что за пределы Донецкой области, а зачастую не бывавшими даже за пределами своего убогого шахтного поселка, целая армия спецстукачей денно и нощно внушала, что у них самое лучшее по сравнению с прочими регионами СССР снабжение продуктами. Что такого изобилия продуктов как в Донбассе нет даже в Москве. Что в сравнении с донецкими – москвичи просто припухают от голода. Что загаженный и зассатый вкрай Донецк – Юнеско признало самым чистым и самым зеленым городом в мире. И эта ахинея, следует признать, очень тешила самолюбие донецких люмпенов. К тому же, веру люмпенов в свою исключительность подкрепляли ежедневные репортажи известного теле-пропа..андона – собкора ЦТ СССР по Донбассу - телестукача Г Кондаурова, без устали вещающего с экрана ЦТ про "миллион кустов роз", про Юнеско, про "порожняк, который Донбасс не гонит". И т.п.
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