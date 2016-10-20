ГПСУ: Боевики обстреляли контрольный пост "Марьинка"

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Четверг, 20 октября 2016, 09:03

Боевики совершили пулеметный обстрел контрольного поста на КПВВ "Марьинка".

Об этом 20 октября сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"19 октября, когда на КПВВ "Марьинка" пропускные операции уже завершились, российско-террористические войска осуществили пулеметный обстрел контрольного поста. Огонь по позициям пограничников они вели из населенного пункта Александровка на временно неподконтрольной территории", - отметили в ГПСУ.

Никто из украинских защитников не пострадал, пограничники в ответ огонь не открывали.

Украинская правда

Темы: граница Донбасс оружие Минские соглашения
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