По проекту бюджета армия не досчитается десятков миллиардов – Тымчук

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Четверг, 20 октября 2016, 10:03

Общее недофинансирование вооруженных сил Украины в следующем году, согласно проекту госбюджета, составит десятки миллиардов гривен.

Об этом заявляет депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук в Facebook.

"Как свидетельствуют документы, находящиеся в распоряжении Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, общее "недофинансирование" вооруженных формирований Украины в следующем году согласно проекту бюджета составит десятки миллиардов гривен", – пишет он.

В частности, уточняет Тымчук, Минобороны запросило 108 млрд 147 млн гривен, а в проекте госбюджета-2017 по общему фонду (гарантированные затраты из госбюджета) заложено 61 млрд 700 млн гривен плюс 2 млрд 327 млн гривен специального фонда – но это "негарантированные" средства, которые армия должна заработать себе сама.

"Из гарантированных средств армия получит на 46 млрд 447 млн гривен меньше своей полной потребности", – пишет Тымчук.

Национальная гвардия запросила на следующий год 31 млрд 300 млн гривен, а предлагается дать 8 млрд 512 млн гривен плюс 1 млрд 353 млн гривен по спецфонду.

Государственная пограничная служба запросила 25 млрд 557 млн гривен, а в проекте бюджета заложено 6 млрд 959 млн гривен (плюс 28 млн гривен – спецфонд), пишет Тымчук.

Кроме того, Служба безопасности Украины запросила 12 млрд 437 млн гривен, а в проекте бюджета предусмотрено для нее 5 млрд 768 млн гривен (плюс 238 млн гривен спецфонда), добавляет депутат.

Как известно, 20 октября Верховная Рада должна рассмотреть в первом чтении проект государственного бюджета на 2017 год.

Накануне представитель "Народного фронта", министр юстиции Павел Петренко вновь подчеркнул, что фракция НФ не будет голосовать за бюджет-2017, если депутаты не поддержат законопроект о спецконфискации украденных экс-президентом Виктором Януковичем средств, а также проект закона, который распределяет эти средства на нужды армии и на повышение социальных стандартов.

"Это и человеческая, и правовая позиция. Согласно бюджетному кодексу, невозможно принимать бюджет, если нет доходной части, которая предусмотрена законами. Закон о спецконфискации обеспечивает доходную часть почти на 50 миллиардов гривен, арестованных правительством Арсения Яценюка", – сказал он в эфире канала "Украина", сообщает НФ.

"Так же должен быть поддержан законопроект Максима Бурбака и Людмилы Денисовой. Он обеспечит передачу половины конфискованных средств пенсионерам и бюджетников, которые получат выплаты по 1400 гривен. Вторая половина средств, согласно законопроекту, должны пойти на оборону", – заявил Петренко.

Темы: бюджет армия
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