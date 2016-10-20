Рада сделала шаг к запрету пропагандистских книг из РФ

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Четверг, 20 октября 2016, 10:34

Верховная Рада в первом чтении приняла правительственный законопроект о запрете завоза литературы антиукраинского содержания из государства-агрессора.

За это решение проголосовали 250 депутатов.

Этот документ предусматривает разрешительный принцип для книг происхождением из РФ. Под запрет попадает продукция, которая имеет антиукраинское и антигосударственное содержание и разжигание межнациональной розни.

Согласно законопроекту, под разрешительную процедуру будут попадать только книги из РФ и временно оккупированных территорий, то есть ограничения не применяться для русскоязычных книг, изданных в Украине.

Проект закона предусматривает, что после его принятия количество книг, которые будут разрешены для ввоза, будет ограничен 10 экземплярами на человека.

Представляя документ, вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что сейчас в Украину завозят "тонны литературы", большинство из которых попадает жителям юга и востока.

По его словам, разрешения на ввоз будет давать общественный совет. Он заверил, что закон прошел широкое обсуждение и был поддержан абсолютным большинством его участников.

Также он добавил, что профильный комитет поддержал принятие этого документа в первом чтении единогласно.

По словам Кириленко, украинский книжный рынок от этого не пострадает.

При этом во время обсуждения ряд депутатов высказались за необходимость существенной доработки закона ко второму чтению. В частности, внефракционный депутат Олег Мусий выразил опасения, что антиукраинские книги могут печататься и в других странах, а затем беспрепятственно ввозиться в Украину.

Как известно, правительство приняло этот законопроект 8 сентября.

Согласно официальной статистике, ввоз книг из России в Украину сократился в разы.

Олег Шанковский, УП

Темы: пропаганда Росcия
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