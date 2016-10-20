Марчук о выборах на Донбассе: Запад не учитывает "две линии столкновения"

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Четверг, 20 октября 2016, 11:23

Западные лидеры, требуя провести выборы на Донбассе, не учитывают, что Россия нарушает предыдущие договоренности и боевики с сентября 2014 года расширили оккупированную территорию на 1700 кв км.

Об этом написал представитель Украины в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы Евгений Марчук в Facebook 19 октября.

Он напоминает, что линия столкновения была установлена Меморандумом от 19 сентября 2014 года – и с учетом именно этой линии Верховная Рада приняла постановление №2374 об определении отдельных районов Донбасса с особым порядком местного самоуправления. (ОРДО и ОРЛО).

"Вместе с тем, Россия грубо нарушила именно пункт 2 этого Меморандума – и в 2014-2015 годах в результате наступательных боевых действий России временно оккупированная территория увеличилась почти на 1700 квадратных километров. Было занято Дебальцево и другие населенные пункты Украины", – отметил Марчук.

"То есть теперь, говоря даже о гипотетически возможных когда-то выборах на временно оккупированных территориях, наши западные партнеры не очень углубляются в детали и теперь говорят о выборах на всей временно оккупированной территории Донбасса, в том числе и в Дебальцево и в других населенных пунктах, которые входят в эти 1700 кв. километров", – подчеркнул он.

"То есть получается так, что Украина якобы должна закрыть глаза на циничные грубые нарушения Россией Меморандума от 19 сентября 2014 года, кстати, не только в этой части, и вести разговор о каких-то выборах", – возмутился Марчук.

Он добавил, что Россия нарушила и пункт 3 Меморандума "запрет на применение всех видов оружия и ведение наступатьельных действий", а также пункт 9 "вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины при мониторинге ОБСЕ".

"Вообще Россия частично выполнила только пункт 4 Меморандума, в котором говорится об отводе от линии столкновения сверхтяжелых артиллерийских вооружений больших калибров на максимальную дальность их стрельбы", – отметил Марчук.

"Но пункт 5 Меморандума так на сегодняшний день и не выполнен. В нем речь о создании на временно оккупированной территории зоны, свободной от тяжелых вооружений в районе Азовского моря недалеко от Широкино", – добавил он.

Марчук сообщил, что на переговорах в Минске в рабочей группе по вопросам безопасности украинская сторона неоднократно пыталась вернуться к обсуждению выполнения Меморандума.

"Особенно остро этот вопрос ставился нами во время работы над "Рамочным решением...", потому что здесь снова возникала та же проблема – то есть две линии столкновения. Российская сторона категорически отказывается от обсуждения этого вопроса", – сообщил Марчук.

Он убежден, что "нельзя двигаться вперед, не вернувшись к выполнению требований Меморандума от 19 сентября 2014 года", и без возвращения под украинский контроль Дебальцево и других населенных пунктов на 1700 кв. км, "оккупированных фактически российскими войсками".

"То же касается и зоны, свободной от тяжелых вооружений возле Широкино. Какой смысл работать над новыми соглашениями, когда предыдущие, еще более важные, российской стороной не только не выполняются, а грубо нарушаются?", – подчеркнул Марчук.



Алена Рощенко, УП

Темы: Донбасс Минские соглашения виборы Росcия
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IP: 195.242.80.---val mashtak 20.10.2016 13:19
К формированию т.н. “донецкой идентичности” советская пропаганда приступила еще в 60 -тых гг. Жителям области, в большинстве своем никогда не выезжавшим не то что за пределы Донецкой области, а зачастую не бывавшими даже за пределами своего убогого шахтного поселка, целая армия спецстукачей денно и нощно внушала, что у них самое лучшее по сравнению с прочими регионами СССР снабжение продуктами. Что такого "изобилия" продуктов как в Донбассе нет даже в Москве. Что в сравнении с донецкими – москвичи припухают от голода. Что загаженный и зассатый вкрай Донецк – Юнеско признало самым чистым и самым зеленым городом в мире. И эта ахинея, следует признать, очень тешила самолюбие донецких люмпенов. К тому же, веру люмпенов в свою исключительность подкрепляли ежедневные репортажи известного Теле-пропа..Андона – собкора ЦТ СССР по Донбассу - телестукача Геши Кондаурова, без устали вещающего с экрана ЦТ про "миллион кустов роз", про Юнеско, про "порожняк, который Донбасс не гонит". И т.п.
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IP: 93.72.102.---Spirito20.10.2016 12:46
А те,що Порошенка виставили за двері і продовжили переговори -
за межею людяності та видається дотичним доказом примусу Києва
до нормандсько-мінського формату.
-...зараз навіть офіційним домовленостям бракує легітимності:"Якщо ми розуміємо(!),
що політичні домовленості завершили свою дію 1 січня 2016 року...,
то яку цінність на сьогодні,з точки зору врегулювання конфлікту можуть
мати якісь закриті домовленості?", - (Безсмертний)
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IP: 93.72.102.---Spirito20.10.2016 12:34
Мінські "домовленості" не узгоджуються не тільки з Будапештським меморандумом,
а й з ухвалою ПАРЄ,яка визнала російську агресію проти України.
Асамблея вимагає виведення(!) російських військ.
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IP: 31.148.253.---hahava20.10.2016 12:27
Для чого взагалі з ними щось говорити, домовлятися. Там тільки одна установка - нищити українців. А ті угоди тільки окозамилювання для єс, типу вони щось роблять і щоб не вводити санкції. А взагалі, що позиція європи, що бездіяльність в реформах і боротьби з корупцією нашої влади мене дуже дивує. І дивує, чому солдати не ставлять питання ребром про реформи. Виходить так. Ми крадемо, тому що війна, а війна, тому що крадемо. От таке замкнуте коло
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