СБУ запретила въезд в Украину священнослужителю РПЦ

00
0
Четверг, 20 октября 2016, 11:33

Служба безопасности запретила въезд в Украину гражданину Российской Федерации, церковному диакону одной из епархий РПЦ, участнику незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР".

Об этом сообщает в четверг пресс-центр СБУ.

Отмечается, что впервые этот 34-летний гражданин прибыл на временно оккупированные территория с отрядом наемников в августе 2014 года.

 
сбу

Выполняя обязанности внештатного капеллана, на практике диакон действовал как штатный пропагандист: давал интервью и снимал фильмы, в которых отрицал существование Украины и украинского народа, призывал к уничтожению Украины, присоединению ОРДЛО к Российской Федерации. В своем профиле в российской социальной сети это "духовное лицо" пропагандирует агрессивную войну, превосходство одних религий над другими, отмечают в СБУ.

 

В спецслужбе отмечают, что действия священнослужителя являются посягательством на территориальную целостность Украины, разжиганием межнациональной розни, вредят национальным интересам Украины.

Въезд на территорию Украины ему запрещен сроком на три года.

Рассматривается вопрос об открытии уголовного производства.

 Украинская правда

Темы: СБУ терроризм
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Экс-милиционеры и военный за деньги "решали" проблемы с законом 19 октября 2016, 20:55
Интернет-пропагандиста задержали на Днепропетровщине 19 октября 2016, 17:25
СБУ задержала управляющего ночным клубом за "подглядывание" 18 октября 2016, 15:36
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Трое бойцов ранены в зоне АТО за сутки – штаб
Аваков предупредил, что будет всплеск преступности
НАБУ проверило покупку квартиры Залищук
Ежелю ограничили срок ознакомления с материалами дела
Все новости
Интервью

Ростислав Семкив: Чем больше читателей – тем доступнее книги

От создателей

Как украинцы создают стильные домики на колесах