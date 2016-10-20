Ежелю ограничили срок ознакомления с материалами дела

00
0
Четверг, 20 октября 2016, 11:55

Печерский райсуд Киева 18 октября установил стороне защиты экс-министра обороны Михаила Ежеля срок на ознакомление с материалами дела.

Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Согласно сообщению, это было сделано, поскольку защита Ежеля уклонялась от ознакомления с материалами дела. После окончания срока дело будет передано в суд.

В сообщении не указывается, сколько именно времени Ежелю дали на ознакомление с делом. Материалы были открыты стороне защиты 26 сентября.

Как известно, Ежель обвиняется в злоупотреблении властью или служебным положением.

До недавнего времени Ежель был послом Украины в Беларуси. На эту должность его назначил экс-президент Виктор Янукович. Сейчас экс-министр остается в Белоруссии и не намерен возвращаться в Украину из-за уголовного преследования.

В начале сентября против него началось заочное расследование.

Олег Шанковский, УП

Темы: Ежель суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Военная прокуратура закончила досудебное расследование против Ежеля 27 сентября 2016, 17:52
Против Ежеля начали заочное расследование 6 сентября 2016, 16:27
Суд разрешил заочное расследование в отношении Ежеля 22 августа 2016, 18:29
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Трое бойцов ранены в зоне АТО за сутки – штаб
Аваков предупредил, что будет всплеск преступности
НАБУ проверило покупку квартиры Залищук
Ежелю ограничили срок ознакомления с материалами дела
Все новости
Интервью

Ростислав Семкив: Чем больше читателей – тем доступнее книги

От создателей

Как украинцы создают стильные домики на колесах