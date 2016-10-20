Ежелю ограничили срок ознакомления с материалами дела
Печерский райсуд Киева 18 октября установил стороне защиты экс-министра обороны Михаила Ежеля срок на ознакомление с материалами дела.
Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Согласно сообщению, это было сделано, поскольку защита Ежеля уклонялась от ознакомления с материалами дела. После окончания срока дело будет передано в суд.
В сообщении не указывается, сколько именно времени Ежелю дали на ознакомление с делом. Материалы были открыты стороне защиты 26 сентября.
Как известно, Ежель обвиняется в злоупотреблении властью или служебным положением.
До недавнего времени Ежель был послом Украины в Беларуси. На эту должность его назначил экс-президент Виктор Янукович. Сейчас экс-министр остается в Белоруссии и не намерен возвращаться в Украину из-за уголовного преследования.
В начале сентября против него началось заочное расследование.
Олег Шанковский, УП
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