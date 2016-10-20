Ежелю ограничили срок ознакомления с материалами дела

Печерский райсуд Киева 18 октября установил стороне защиты экс-министра обороны Михаила Ежеля срок на ознакомление с материалами дела.

Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Согласно сообщению, это было сделано, поскольку защита Ежеля уклонялась от ознакомления с материалами дела. После окончания срока дело будет передано в суд.

В сообщении не указывается, сколько именно времени Ежелю дали на ознакомление с делом. Материалы были открыты стороне защиты 26 сентября.

Как известно, Ежель обвиняется в злоупотреблении властью или служебным положением.

До недавнего времени Ежель был послом Украины в Беларуси. На эту должность его назначил экс-президент Виктор Янукович. Сейчас экс-министр остается в Белоруссии и не намерен возвращаться в Украину из-за уголовного преследования.

В начале сентября против него началось заочное расследование.

Олег Шанковский, УП