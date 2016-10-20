НАБУ проверило покупку квартиры Залищук

Управление аналитики и обработки информации Национального антикоррупционного бюро не нашло коррупционной составляющей в покупке квартиры народным депутатом Светланой Залищук, вто же время там указали некоторые неточности в декларации.



Об этом сообщает в четверг пресс-служба НАБУ.



Доходы Залищук по данным ГФС в период с 2011 по 2014 гг включительно совокупно составили 922 848 грн. Квартиру в Киеве она приобрела в 2014 году до момента избрания народным депутатом вместе со своим гражданским мужем – руководителем офиса Совета Европы в Украине Мортеном Энбергом, отмечают в Антикоррупционном бюро.



Также к этому времени Залищук не работала на должностях государственного служащего. Средства в сумме 36 тыс. долл. США были предоставлены самой народной депутатом, остальная часть стоимости квартиры – уплачена за счет ее гражданского мужа.



В то же время отмечается, что при анализе сведений о финансово-имущественном состоянии Залищук НАБУ выявило определенные неточности.



"Во-первых, народный депутат указала приобретенную в 2014 году квартиру в декларации за 2013 год. Во-вторых, гражданского мужа Залищук указала в декларации только за 2015 год", – указывают в НАБУ.



"Учитывая изложенное, НАБУ не видит оснований для возбуждения уголовного производства из-за отсутствия данных о возможных коррупционных источниках получения средств для приобретения жилья", – резюмируется в сообщении.



В НАБУ отметили, что направят материалы информационно-аналитической проверки в Национальное агентство по предупреждению коррупции для дальнейшей оценки.